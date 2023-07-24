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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
21:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб объявил о переходе игрока с опытом выступлений в Серии A

Костанайский «Тобол» объявил о трансфере украинского полузащитника Евгения Шахова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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32-летний новичок «Тобола» начал свою футбольную карьеру в академии родного «Днепра», где в возрасте 15 лет присоединился к команде. Через два года он заключил свой первый профессиональный контракт.

Шахов оставался в составе «Днепра» до 2016 года, проведя в общей сложности 127 матчей, забив 17 голов и сделал 13 ассистов. Затем он подписал трехлетний контракт с греческим клубом ПАОК, где провел более 100 матчей, став чемпионом и победителем Кубка Греции.

Летом 2019 года Шахов перешел в команду итальянской Серии А — «Лечче». В его активе 24 матча, один гол и три ассиста.

Он также представлял все юношеские сборные Украины и в 2014 году был вызван в национальную сборную страны.

В прошлом году Шахов выступал за клуб чемпионата Украины луганскую «Зарю» из Луганска.

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