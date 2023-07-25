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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:28 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб вернул бразильского нападающего

ФК «Актобе» дозаявил бразильского нападающего Рожерио Шину, сообщает корреспондент Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

Бразилец уже выступал в составе «красно-белых», находясь в аренде. Права на него принадлежали украинскому «Львову». За клуб «Дибба Фуджейра» Шина провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.

В сезоне-2022 легионер провел за «Актобе» 31 матч, в которых забил пять голов и сделал два ассиста. Помимо Казахстана и Украины бразилец выступал на родине, а также в чемпионате ОАЭ, куда ушел из «Актобе».

26-летний игрок будет выступать за «Актобе» под номером «20».

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