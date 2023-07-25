Казахстанский клуб вернул бразильского нападающего

Бразилец уже выступал в составе «красно-белых», находясь в аренде. Права на него принадлежали украинскому «Львову». За клуб «Дибба Фуджейра» Шина провел семь матчей и отдал одну голевую передачу.

В сезоне-2022 легионер провел за «Актобе» 31 матч, в которых забил пять голов и сделал два ассиста. Помимо Казахстана и Украины бразилец выступал на родине, а также в чемпионате ОАЭ, куда ушел из «Актобе».