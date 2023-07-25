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25 июля, источник: БЕЛТА

Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 18-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главные фавориты женского чемпионата Беларуси по футболу одержали крупные победы в матчах 19-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ФК "Динамо-Минск"

Лидеры турнира футболистки минского «Динамо-БГУФК» свою 18-ю викторию кряду добыли сегодня у себя дома, разгромив «Бобруйчанку» со счетом 16:0. Пять мячей в этой игре забила Анастасия Шуппо. В 18 проведенных встречах подопечные Юрия Малеева набрали 54 очка, они забили 154 гола и не пропустили в свои ворота ни одного мяча.

Основной конкурент чемпионок страны ФК «Минск» так же на своем поле обыграл брестское «Динамо» с сухим счетом 6:0. Голевые дубли в этой встрече оформили Марина Кисконен и лучший бомбардир турнира Мелана Суровцева, в активе которой стало 40 забитых мячей. После этой победы у минчанок 51 очко, разница мячей — 119−3.

Остальные встречи 19-го тура пройдут завтра: «Зорка-БДУ» (Минск) — «Днепр» (Могилев), «Витебск» — «Гомель», Беларусь (U-18) — «Сморгонь».

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