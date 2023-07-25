Футболистки «Динамо-БГУФК» одержали 18-ю победу в матчах чемпионата Беларуси

Лидеры турнира футболистки минского «Динамо-БГУФК» свою 18-ю викторию кряду добыли сегодня у себя дома, разгромив «Бобруйчанку» со счетом 16:0. Пять мячей в этой игре забила Анастасия Шуппо. В 18 проведенных встречах подопечные Юрия Малеева набрали 54 очка, они забили 154 гола и не пропустили в свои ворота ни одного мяча.