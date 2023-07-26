Азаренко посетила матч Месси за «Интер Майами»
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, бывшая первая ракетка мира, посетила матч аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами».
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, бывшая первая ракетка мира, посетила матч аргентинского нападающего Лионеля Месси, ныне выступающего за «Интер Майами».
Фото со встречи клуба футболиста с «Атлантой» спортсменка выложила в социальных сетях.
«Моё селфи с Месси! Моё лицо… Ближе, чем когда-либо. Почти плачу», — эмоционально подписала фотографию Азаренко.
Виктория Азаренко приехала в США для участия в американской серии турниров хардового сезона. Теннисистка заявлена на соревнования категории WTA-500 в Вашингтоне, которые пройдут с 31 июля по 6 августа.
Лионель Месси в матче с «Атлантой» забил два гола, а также отдал результативную передачу. «Интер Майами» победил в этой встрече со счётом 4:0.