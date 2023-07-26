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21:27 (мск), источник: Sport24

Кузяев отыграл полный матч за «Гавр»

Российский полузащитник Далер Кузяев отыграл полный матч за французский «Гавр».

Гавр
ЛилльЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Sport24

30-летний хавбек вышел в стартовом составе на товарищескую игру с «Лиллем», но не отличился результативными действиями.

Встреча завершилась победой «Лилля» со счетом 3:2. Дублем в составе «догов» отметился Хакон Харальдссон. Еще один гол забил Джонатан Дэвид. У «Гавра» по голу забили Уссама Таргаллин (пенальти) и Йоанн Салмье.

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