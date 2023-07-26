Кузяев отыграл полный матч за «Гавр»

30-летний хавбек вышел в стартовом составе на товарищескую игру с «Лиллем», но не отличился результативными действиями.

Встреча завершилась победой «Лилля» со счетом 3:2. Дублем в составе «догов» отметился Хакон Харальдссон. Еще один гол забил Джонатан Дэвид. У «Гавра» по голу забили Уссама Таргаллин (пенальти) и Йоанн Салмье.