Капитан «Ливерпуля» Хендерсон попрощался с командой

По данным The Guardian, полузащитник уже тренируется в составе «Аль-Иттифака» на сборах в Хорватии. Издание отмечает, что 33-летний полузащитник уже подписал контракт с саудовским клубом на три года с недельным жалованием в 700 тысяч фунтов, а «Ливерпуль» получит за него 12 млн фунтов без учета бонусов.

«Трудно описать словами эти 12 лет, и еще труднее сказать “прощай”. Я всегда буду “красным”, до самой смерти. Спасибо вам за все», — написал Хендерсон в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года, провел за команду 492 матча, в которых забил 33 мяча. В составе мерсисайдцев он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. На его счету также 3 мяча в 77 играх за сборную Англии.