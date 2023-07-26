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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
21:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан «Ливерпуля» Хендерсон попрощался с командой

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Капитан футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон попрощался с английской командой в соцсетях.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Соцсети футбольного клуба "Ливерпуль"

По данным The Guardian, полузащитник уже тренируется в составе «Аль-Иттифака» на сборах в Хорватии. Издание отмечает, что 33-летний полузащитник уже подписал контракт с саудовским клубом на три года с недельным жалованием в 700 тысяч фунтов, а «Ливерпуль» получит за него 12 млн фунтов без учета бонусов.

«Трудно описать словами эти 12 лет, и еще труднее сказать “прощай”. Я всегда буду “красным”, до самой смерти. Спасибо вам за все», — написал Хендерсон в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Хендерсон выступал за «Ливерпуль» с 2011 года, провел за команду 492 матча, в которых забил 33 мяча. В составе мерсисайдцев он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионом Англии, обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. На его счету также 3 мяча в 77 играх за сборную Англии.

Ранее «Аль-Иттифак» объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда.

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