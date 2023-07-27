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19:18 (мск), источник: Sport24

Джордан Хендерсон станет самым высокооплачиваемым игроком сборной Англии в истории

Сегодня, 27 июля, стало известно, что полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон перейдет в саудовский «Аль-Иттифак».

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Источник: Reuters

Как сообщает Daily Mail, зарплата игрока в новой команде составит 36 миллионов фунтов стерлингов в год (42 млн евро), что составляет 700 тысяч фунтов в неделю.

Отмечается, что Хендерсон станет самым высокооплачиваемым футболистом сборной Англии в истории.

В настоящий момент самым высокооплачиваемым игроком сборной является Маркус Рэшфорд, который получает в «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч фунтов в неделю.

  • Джордан Хендерсон — «Аль-Эттифак» — 700 000 фунтов стерлингов.
  • Маркус Рэшфорд — «Манчестер Юнайтед» — 375 000 фунтов стерлингов.
  • Джейдон Санчо — «Манчестер Юнайтед» — 350 000 фунтов стерлингов.
  • Рахим Стерлинг — «Челси» — 325 000.
  • Джек Грилиш — «Манчестер Сити» — 300 000 фунтов стерлингов.
  • Мейсон Маунт — «Манчестер Юнайтед» — 250 000 фунтов стерлингов.
  • Деклан Райс — «Арсенал» — 250 000 фунтов стерлингов.
  • Джон Стоунс — «Манчестер Сити» — 250 000 фунтов стерлингов.
  • Рис Джеймс — «Челси» — 250 000 фунтов стерлингов.
  • Фил Фоден — «Манчестер Сити» — 250 000 фунтов стерлингов.
  • Джуд Беллингхэм — «Реал» — 220 000 фунтов стерлингов.
  • Гарри Кейн — «Тоттенхэм» — 200 000 фунтов стерлингов.

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