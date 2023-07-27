Джордан Хендерсон станет самым высокооплачиваемым игроком сборной Англии в истории
Сегодня, 27 июля, стало известно, что полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон перейдет в саудовский «Аль-Иттифак».
Сегодня, 27 июля, стало известно, что полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон перейдет в саудовский «Аль-Иттифак».
Как сообщает Daily Mail, зарплата игрока в новой команде составит 36 миллионов фунтов стерлингов в год (42 млн евро), что составляет 700 тысяч фунтов в неделю.
Отмечается, что Хендерсон станет самым высокооплачиваемым футболистом сборной Англии в истории.
В настоящий момент самым высокооплачиваемым игроком сборной является Маркус Рэшфорд, который получает в «Манчестер Юнайтед» 350 тысяч фунтов в неделю.