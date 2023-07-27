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22:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вандалы облили краской настенный рисунок с изображением Месси в Майами

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Вандалы облили краской мурал (произведение настенной живописи большого размера) с изображением футболиста американского «Интер Майами» Лионеля Месси в Майами, сообщает Marca.

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Источник: соцсети

Группа болельщиков клуба MLS под названием Vice City 1896 нарисовала Месси в форме своего нового клуба и написала «Добро пожаловать». На этой неделе неизвестные облили изображение краской. По информации источника, акт вандализма совершили фанаты клуба «Орландо Сити», который также базируется во Флориде. Позднее мурал с Месси восстановили болельщики «Интер Майами».

«Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. Аргентинец забил три мяча и отдал одну голевую передачу в двух матчах Кубка лиг, где выступают клубы Северной Америки и Мексики.

Месси является воспитанником испанской «Барселоны», в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году он перешел во французский «Пари Сен-Жермен», вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз Суперкубок Франции. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира и победителем Кубка Америки. Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча».

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