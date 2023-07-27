Вандалы облили краской настенный рисунок с изображением Месси в Майами

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Группа болельщиков клуба MLS под названием Vice City 1896 нарисовала Месси в форме своего нового клуба и написала «Добро пожаловать». На этой неделе неизвестные облили изображение краской. По информации источника, акт вандализма совершили фанаты клуба «Орландо Сити», который также базируется во Флориде. Позднее мурал с Месси восстановили болельщики «Интер Майами».

«Интер Майами», в группу владельцев которого входит бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, объявил о переходе Месси 15 июля. Аргентинец забил три мяча и отдал одну голевую передачу в двух матчах Кубка лиг, где выступают клубы Северной Америки и Мексики.