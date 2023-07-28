Бензема отметился голом и передачей в дебютном матче за «Аль-Иттихад»
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема забил мяч в дебютном матче за саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад».
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Обладатель «Золотого мяча» Карим Бензема забил мяч в дебютном матче за саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад».
В четверг «Аль-Иттихад» победил «Эсперанс» из Туниса со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа Кубка арабских чемпионов, который проходит в Саудовской Аравии. У «Эсперанса» отличился Уссема Бугерра (26-я минута), в составе соперника забили Абдераззак Хамед-Аллах (35) и Бензема (55). Француз также отметился голевой передачей.
Бензема и португальский полузащитник Жота вышли в стартовом составе. Во втором тайме на поле появился чемпион мира француз Н’Голо Канте. Все игроки присоединились к «Аль-Иттихаду» этим летом.
Кубок арабских чемпионов завершится 12 августа.