Бензема отметился голом и передачей в дебютном матче за «Аль-Иттихад»

В четверг «Аль-Иттихад» победил «Эсперанс» из Туниса со счетом 2:1 в матче первого тура группового этапа Кубка арабских чемпионов, который проходит в Саудовской Аравии. У «Эсперанса» отличился Уссема Бугерра (26-я минута), в составе соперника забили Абдераззак Хамед-Аллах (35) и Бензема (55). Француз также отметился голевой передачей.