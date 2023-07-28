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07:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Лионель Месси сделал подарки всем футболистам «Интер Майами»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вручил каждому новому одноклубнику подарок.

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Источник: AFP 2023

Как сообщает Goal со ссылкой на игрока американской команды Деандре Йедлина, Месси после перехода подарил одноклубникам наушники от Beats by Dre, выполненные в цветах «Интер Майами».

36-летний Месси дебютировал за «Интер Майами» в матче с «Крус Асулем». Игрок вышел на поле на 54-й минуте. В этой встрече аргентинский нападающий забил свой первый гол за клуб со штрафного на 90+4-й минуте. Также Месси отметился дублем и голевой передачей в следующей игре с «Аталантой Юнайтед».

Ранее Лионель выступал за «Барселону» и «ПСЖ». В 2022 году вместе со сборной Аргентины он стал чемпионом мира.

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