Бекхэм ради Месси пошёл на беспрецедентные меры! Что сделали для комфорта суперзвезды

Лионель Месси перевернул мир своей новой команды и привлёк огромное внимание к Южной Флориде. Теперь об «Интер Майами», который проводит всего четвёртый сезон и застрял на последнем месте в лиге, говорят так много, что и для клуба, и для всего футбола США это станет мощным толчком к выходу на принципиально новый уровень. Процесс уже запустился — ещё до того, как Месси вышел на поле и забил тот решающий мяч со штрафного.

«Масштабы этого объявления — независимо от того, сколько я готовился, предвидел и мечтал — умопомрачительны, — анонсировал главный трансфер лета Хорхе Мас, кубино-американский миллиардер и уроженец Южной Флориды, управляющий владелец “Интер Майами”. — Вы должны были бы жить в пещере, чтобы не знать, что Лео Месси теперь игрок “Интер Майами”. Сейчас все говорят только об этом».

Майами сейчас сотрясает от «эффекта Месси» во всех аспектах: город, который негласно считают столицей Латинской Америки из-за крупнейшего аргентинского сообщества в США, уже наполнился граффити во славу Лео, а рестораны добавили в меню его любимое блюдо — мясо в панировке, известное как миланеза. Для аргентинцев, которые выстроили свою культуру жизни в Майами от и до похожей на быт на родине, жить в одном городе с главным символом их страны — это как дополнить пазл самой важной деталью.

По данным сайта Fanatics, где продаётся вся официальная форма команд МЛС, футболка «Интер Майами» моментально стала самой продаваемой среди команд из всех видов спорта. В четверг компания заявила, что с понедельника она реализовала больше маек клуба, чем за предыдущие семь с половиной месяцев 2023 года. Более того, продажи идут в ногу с текущим рекордом продаж футболок, установленным Криштиану Роналду сразу после его перехода в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. Сейчас экипировки в продаже уже нет — доступен только предзаказ на октябрь.

«Это даст нам глобальную известность, которой мы никогда не смогли бы достичь без такого игрока, как Месси, — сказал комиссар МЛС Дон Гарбер. — Будь то в Южной Америке, или в Аргентине, или в Европе, потому что у него была легендарная карьера в Барселоне и во Франции. Наша цель — попытаться привлечь как можно больше внимания к Месси».

И для этого клуб делает всё, чтобы максимально угодить Лео.

Новый тренер

«Интер Майами» полностью перекраивает свою работу под Месси — и дело не только в маркетинговых активностях. Согласитесь, что одного этого было бы мало — мы всё же говорим о футбольной команде, а не о коммерческом продвижении бренда за счёт Лео. У клуба всё плохо со спортивными результатами: Фил Невилл в качестве главного тренера явно не справлялся с поставленными задачами. Поднимать «Интер Майами» со дна таблицы МЛС позвали Херардо Мартино — специалиста, который уже работал с Месси.

Мартино возглавил «Барселону» в сезоне-2013/2014, приняв команду после ухода Пепа Гвардиолы. Он начал мощно: ни одного поражение в первых 16 матчах, полное понимание с игроками и победа в Суперкубке Испании. Но после такого резкого подъёма случился столь же резкий спад — трофеев больше не стало, участились поражения, и в итоге тренер ушёл. Сам он довольно жёстко охарактеризовал период работы в «Барсе»: сказал, что не оставил в клубе никакого следа, не проявил себя как тренер и единственное, чему научился — это быть среди звёзд. Он был настолько разочарован собой, что даже не хочет считать Суперкубок каким-либо достижением.

ХЕРАРДО МАРТИНО | Источник: AP 2023

Спустя несколько месяцев после «Барселоны» Мартино возглавил сборную Аргентины. Там тоже сложилось так себе: команда дважды вышла в финал Кубка Америки и дважды же проиграла. Болельщики начали винить в этом Месси, после чего он даже объявил об уходе из сборной. Решение своего капитана Мартино поддержал. Правда, спустя месяц из сборной ушёл он сам, а Лео всё же вернулся.

На этом их пути разошлись: Мартино уехал в США работать с «Атлантой Юнайтед», с которой взял Кубок МЛС, но быстро ушёл из-за споров с руководством по теме комплектования команды. Дальше была работа в сборной Мексики, Золотой кубок КОНКАКАФ и невыход из группы на ЧМ-2022. Мартино уволили, и он полгода сидел без работы. Аргентинец признавался, что ему очень нравится работать в МЛС, поэтому он был готов рассматривать предложения от клубов североамериканской лиги. Тут всё сошлось: под Месси, который очень плохо говорит по-английски, взяли «родного» тренера, чтобы ему было комфортно, а желание Мартино поработать в МЛС всецело удовлетворили.

Для «Интера» это хорошая сделка со всех сторон — ещё в «Атланте» аргентинский тренер подтвердил свой высокий уровень. Есть шанс, что этот аргентинский тандем принесёт удачу команде, которая за свою четырёхлетнюю историю пока не добилась вообще никаких успехов.

Комплектование состава

Следующий этап перестройки — новая команда. Чтобы заявить Месси, клуб бесплатно отдал Родольфо Писарро греческому АЕКу, так как нужно было освободить место в команде из-за «правила назначенного игрока» (согласно ему, клубы могут подписать до трёх игроков с зарплатой выше установленного максимума).

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Больше из команды никто не ушёл, а вот приобретения были — и по большей части сделаны они именно под Месси. К «Интеру» присоединились Серхио Бускетс и Жорди Альба — оба перешли из «Барселоны» на правах свободных агентов. Также клуб приобрёл Диего Гомеса за € 2,7 млн.

К Майами очень хочет присоединиться и Луис Суарес — настолько, что готов буквально на всё. Mundo Deportivo утверждает, что для разрыва контракта «Гремио», за который уругваец выступал с этой зимы, требует вернуть всю зарплату за полгода. ESPN Brasil сообщал, что Суарес готов выплатить оставшуюся часть контракта, чтобы уйти, потому что бразильский клуб не хочет его отпускать. Соглашение нападающего с командой рассчитано до декабря 2024 года, и, по оценке ESPN, Суарес должен будет заплатить около $ 10 млн. И он готов это сделать, потому что уже не может выступать в «Гремио» на том уровне, который от него ждут, и хочет снизить нагрузку (а в США менее интенсивный футбол).

«Интер Майами» уже называют американской «Барселоной», и это правда похоже на какой-то фильм, в котором старые друзья под конец карьеры воссоединяются под ярким солнцем Южной Флориды.

Расширение стадиона

Нынешний стадион «Интера Майами» вмещал всего 19 000 зрителей, что было достаточно до приезда Месси, но не с ним. В июне клуб заключил контракт на заполнение углов стадиона, что увеличило вместимость арены до 22 200 зрителей. Кроме того, «Интер Майами» строит свой стадион, но там всё гораздо сложнее и дольше — строительство планируют закончить к 2026−2027 годам, и вряд ли к тому моменту Месси ещё будет играть.

До дебюта Месси «Интер» собирал в среднем 16 483 болельщика за игру, занимая по этому показателю 25-е место в лиге из 29. Сейчас на сайте клуба нет билетов в продаже ни на одну игру сезона, и этот фактор стал катализатором к большим переменам в МЛС. Клубы лиги договорились, что теперь будут отчислять в общую казну не 33% доходов от продажи билетов, а всего 10%. Это поможет уравнять команды в сумме отчислений.

СТАДИОН «ИНТЕР МАЙАМИ» ВМЕЩАЕТ ВСЕГО 19 000 ЗРИТЕЛЕЙ | Источник: AP 2023

Новые меры безопасности

Ажиотаж вокруг Месси такой большой, что клубу пришлось разработать дополнительные меры безопасности.