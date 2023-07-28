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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
20:08 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» официально объявил о подписании легионера

ФК «Актобе» объявил о подписании израильского полузащитника Ихаба Ганаема, сообщают Vesti.kz.

АктобеЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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Источник: ФК "Актобе"

«27-летний центральный хавбек начинал профессиональную карьеру у себя на родине за “Бней-Сахнин”, где провел в его составе несколько успешных сезонов. Ганаем также защищал цвета молодежной сборной Израиля до 21 года. Опорный полузащитник будет выступать за “Актобе” под 66-м номером. Во вчерашней игре против “Торпедо” он впервые попал в заявку красно-белых», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, «Актобе» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, который прошел в Кутаиси (Грузия), одержал победу над местным «Торпедо» со счетом 4:1.

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