«Актобе» официально объявил о подписании легионера
ФК «Актобе» объявил о подписании израильского полузащитника Ихаба Ганаема, сообщают Vesti.kz.
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ФК «Актобе» объявил о подписании израильского полузащитника Ихаба Ганаема, сообщают Vesti.kz.
«27-летний центральный хавбек начинал профессиональную карьеру у себя на родине за “Бней-Сахнин”, где провел в его составе несколько успешных сезонов. Ганаем также защищал цвета молодежной сборной Израиля до 21 года. Опорный полузащитник будет выступать за “Актобе” под 66-м номером. Во вчерашней игре против “Торпедо” он впервые попал в заявку красно-белых», — говорится в заявлении клуба.
Напомним, «Актобе» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций, который прошел в Кутаиси (Грузия), одержал победу над местным «Торпедо» со счетом 4:1.