«Актобе» официально объявил о подписании легионера

«27-летний центральный хавбек начинал профессиональную карьеру у себя на родине за “Бней-Сахнин”, где провел в его составе несколько успешных сезонов. Ганаем также защищал цвета молодежной сборной Израиля до 21 года. Опорный полузащитник будет выступать за “Актобе” под 66-м номером. Во вчерашней игре против “Торпедо” он впервые попал в заявку красно-белых», — говорится в заявлении клуба.