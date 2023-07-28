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Футбол. Беларусь. Высшая лига. Все результаты
21:23 (мск), источник: БЕЛТА

Столичное «Динамо» и «Минск» вышли в ¼ финала Кубка Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые четвертьфиналисты определились в розыгрыше футбольного Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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В стартовом поединке ⅛ финала футболисты «Минска» победили в Городее представителя первой лиги национального чемпионата могилевский «Днепр» с результатом 2:0. Оба мяча в этой встрече забил Тимофей Мартынов.

Минское «Динамо» на своей арене разгромило «Осиповичи» с крупным счетом 9:0. Четырежды отличился Душан Бакич, по голевому дублю оформили Иван Бахар и Владислав Морозов, одич мяч забил Глеб Жердев.

Еще два поединка пройдут завтра: «Ислочь» (Минский район) — «Арсенал» (Дзержинск), «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Брест). В воскресенье, 30 июля, футболисты «Витебска» примут на своем поле гостей из «Слуцка».

Три встречи ⅛ финала с участием белорусских представителей в еврокубковых турнирах пройдут позже: «Нива» (Долбизно) — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), БАТЭ (Борисов) — «Островец», «Неман» (Гродно) — «Славия» (Мозырь).

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