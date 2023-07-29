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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

45-летний Буффон принял решение о завершении карьеры

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон в ближайшее время объявит о завершении карьеры футболиста.

Парма
Ювентус
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Источник: AFP 2023

По информации инсайдера Маттео Моретто, 45-летний итальянец уже принял решение уйти из футбола.

В прошедшем сезоне Буффон сыграл в 18 матчах второго дивизиона Италии и пропустил 22 мяча. Также на его счету 5 встреч без пропущенных голов.

Ранее итальянский голкипер выступал также за «Ювентус» и «ПСЖ». Всего он за карьеру провел 975 матчей и пропустил 825 голов. В 429 встречах он не пропустил ни одного гола. Также он 5 раз получал красные карточки.

За сборную Италии Буффон играл с 1997 года. Он принял участие в 176 встречах.

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