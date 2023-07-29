Карло Анчелотти: «Реал» справится без Бензема, как справился без Роналду
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об уходе из мадридского клуба нападающего Карима Бензема.
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об уходе из мадридского клуба нападающего Карима Бензема.
«Уход Бензема? “Реал” всегда будет двигаться дальше. Клуб пережил уход Криштиану Роналду, и теперь переживёт расставание с Каримом. Но мы всегда будем благодарны этим игрокам», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.
О переходе Бензема в «Аль-Иттихад» официально было объявлено 6 июня. Напомним, «Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии.
Бензема отыграл в стане мадридского «Реала» 14 сезонов, принял участие в 647 матчах клуба, в которых забил 353 гола. В этом сезоне футболист сыграл в 23 матчах, забил 18 мячей и отдал три голевые передачи. Он стал самым забивающим игроком «Реала» в этом розыгрыше Ла Лиги.