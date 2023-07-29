Карло Анчелотти: «Реал» справится без Бензема, как справился без Роналду

«Уход Бензема? “Реал” всегда будет двигаться дальше. Клуб пережил уход Криштиану Роналду, и теперь переживёт расставание с Каримом. Но мы всегда будем благодарны этим игрокам», — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

О переходе Бензема в «Аль-Иттихад» официально было объявлено 6 июня. Напомним, «Аль-Иттихад» является чемпионом Саудовской Аравии.