«Бавария» в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла «Кавасаки»
«Бавария» в товарищеском матче обыграла «Кавасаки» со счетом 1:0.
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«Бавария» в товарищеском матче обыграла «Кавасаки» со счетом 1:0.
Единственный гол на 58-й минуте забил Йосип Станишич.
Форвард мюнхенцев Садио Мане пропустил встречу из-за переговоров о смене клуба. Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец согласовал контракт с «Аль-Насром».
В следующем товарищеском матче «Бавария» 2 августа встретится с «Ливерпулем».