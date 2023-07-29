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15:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла «Кавасаки»

«Бавария» в товарищеском матче обыграла «Кавасаки» со счетом 1:0.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

Единственный гол на 58-й минуте забил Йосип Станишич.

Форвард мюнхенцев Садио Мане пропустил встречу из-за переговоров о смене клуба. Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец согласовал контракт с «Аль-Насром».

В следующем товарищеском матче «Бавария» 2 августа встретится с «Ливерпулем».

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