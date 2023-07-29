«Бавария» в товарищеском матче с минимальным счетом обыграла «Кавасаки»

Единственный гол на 58-й минуте забил Йосип Станишич.

Форвард мюнхенцев Садио Мане пропустил встречу из-за переговоров о смене клуба. Ранее сообщалось, что 31-летний сенегалец согласовал контракт с «Аль-Насром».