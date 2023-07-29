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16:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Валенсия» расторгла контракт с Кавани

Испанская «Валенсия» расторгла контракт с футболистом Кавани.

ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.

Договор, который был рассчитан до 30 июня 2024 года, был расторжен по соглашению сторон. По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний Кавани продолжит карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс».

За «Валенсию» уругваец играл с августа 2022 года. Футболист провел за испанскую команду 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.

Кавани ранее выступал за итальянские «Палермо» и «Наполи», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».

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