«Валенсия» расторгла контракт с Кавани
Испанская «Валенсия» расторгла контракт с футболистом Кавани.
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Испанская «Валенсия» расторгла контракт с футболистом Кавани.
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.
Договор, который был рассчитан до 30 июня 2024 года, был расторжен по соглашению сторон. По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний Кавани продолжит карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс».
За «Валенсию» уругваец играл с августа 2022 года. Футболист провел за испанскую команду 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.
Кавани ранее выступал за итальянские «Палермо» и «Наполи», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».