«Валенсия» расторгла контракт с Кавани

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Испанский футбольный клуб «Валенсия» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с уругвайским нападающим Эдинсоном Кавани.

Договор, который был рассчитан до 30 июня 2024 года, был расторжен по соглашению сторон. По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний Кавани продолжит карьеру в аргентинском клубе «Бока Хуниорс».

За «Валенсию» уругваец играл с августа 2022 года. Футболист провел за испанскую команду 28 матчей, в которых забил семь мячей и отдал две результативные передачи.