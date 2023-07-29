Сенсацией завершился матч «Астаны» после разгрома в Лиге чемпионов

Матч в Петропавловске завершился минимальной победой хозяев поля. Единственный гол на 89-й минуте игры забил Рафаиль Оспанов.

Отметим, что ранее столичный клуб уступил в квалификации загребскому «Динамо» — 0:4.

У «Астаны» 39 очков и второе место в таблице КПЛ. Столичный клуб уступает три балла «Ордабасы». «Кызыл-Жар» набрал 28 очков и идет на пятом месте.