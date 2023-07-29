Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов

«Аль-Наср» в пятницу сыграл вничью с «Аль-Шабабом» со счетом 0:0 в первом туре группового этапа турнира.

После игры Роналду пил воду, стоя на бровке, и бурно обсуждал встречу с одним из представителей своей команды. Во время диалога португалец облил водой оператора, который снимал футболиста. После этого Роналду начал размахивать руками, показывая оператору, что он должен уйти.