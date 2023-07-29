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20:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роналду облил водой оператора после матча Кубка арабских чемпионов

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду облил водой оператора по окончании матча Клубного кубка арабских чемпионов по футболу с «Аль-Шабабом», сообщает Marca.

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«Аль-Наср» в пятницу сыграл вничью с «Аль-Шабабом» со счетом 0:0 в первом туре группового этапа турнира.

После игры Роналду пил воду, стоя на бровке, и бурно обсуждал встречу с одним из представителей своей команды. Во время диалога португалец облил водой оператора, который снимал футболиста. После этого Роналду начал размахивать руками, показывая оператору, что он должен уйти.

Причины поступка Роналду не уточняются.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он перешел в «Аль-Наср» в конце прошлого года. В минувшем сезоне «Аль-Наср» занял второе место в национальном чемпионате, уступив лидерство «Аль-Иттихаду».

Криштиану Роналду в новом клубе
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