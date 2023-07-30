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00:40 (мск), источник: Sport24

«Спартак» победил в дебютном матче Кержакова в чемпионате Сербии

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков с победы дебютировал в чемпионате Сербии.

Спартак Сб
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Источник: ФК «Зенит»

В первом туре Суперлиги «Спартак» из Суботицы под руководством российского тренера победил на своем поле команду ИМТ со счетом 2:1.

«Спартак» пропустил с пенальти на 15-й минуте, но в конце первого тайма Алекса Джурасович счет сравнял, а на 63-й минуте победный мяч забил Срджан Хрстич.

Следующий матч команда Кержакова проведет в гостях против «Радника» 5 августа.

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