Тренер «Герты» выпустил на поле троих сыновей в матче второй Бундеслиги

В основном составе на поле вышел Мартон Дардаи. На 29-й минуте в игру вступил Палко Дардаи, а на 78-й минуте — Бенце Дардаи. Матч завершился победой «Фортуны» с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол в матче забил Даниэль Гинчек, открывший счёт в начале второго тайма.