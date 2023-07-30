«Реал» хочет разрешить ситуацию с Мбаппе в первые недели августа

По информации телеканала, руководство «Реала» готово заключить сделку, если «ПСЖ» начнет официальные переговоры по переходу 24-летнего нападающего. В мадридском клубе предполагают, что трансфер обойдется в более чем 200 миллионов евро, включая бонусы. «ПСЖ» оценивает Мбаппе в 250 миллионов евро, но источники ESPN сообщают, что парижский клуб может согласиться на меньшую сумму.

Соглашение Мбаппе с французской командой рассчитано до конца сезона-2023/24. Ранее форвард отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он может перейти в мадридский «Реал», однако «ПСЖ» не устраивает ситуация, при которой Мбаппе уйдет летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры, чтобы либо продать француза, либо продлить с ним контракт.