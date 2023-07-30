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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» хочет разрешить ситуацию с Мбаппе в первые недели августа

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Мадридский «Реал» хочет разрешить ситуацию с возможным трансфером футболиста французского «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе в первые недели августа — до старта нового сезона Ла Лиги, сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

По информации телеканала, руководство «Реала» готово заключить сделку, если «ПСЖ» начнет официальные переговоры по переходу 24-летнего нападающего. В мадридском клубе предполагают, что трансфер обойдется в более чем 200 миллионов евро, включая бонусы. «ПСЖ» оценивает Мбаппе в 250 миллионов евро, но источники ESPN сообщают, что парижский клуб может согласиться на меньшую сумму.

Соглашение Мбаппе с французской командой рассчитано до конца сезона-2023/24. Ранее форвард отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года. СМИ сообщали, что он может перейти в мадридский «Реал», однако «ПСЖ» не устраивает ситуация, при которой Мбаппе уйдет летом 2024 года в качестве свободного агента. Клуб принимает меры, чтобы либо продать француза, либо продлить с ним контракт.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» в 2017 году. В составе парижан форвард стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны. Вместе со сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года и вице-чемпионом в 2022-м.

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