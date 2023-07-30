Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Рубин
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо
Черноморец
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Енисей
Футбол. Премьер-лига
17:30
Факел
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ленинградец
Родина
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Химки
Футбол. Первый дивизион
19:00
Динамо Мх
Кубань
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Сочи
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ахмат
ЦСКА
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
4.06
Бетис
Валенсия
11
4.06
Сельта
Барселона
21
4.06
Эльче
Кадис
11
4.06
Эспаньол
Альмерия
33
4.06
Вальядолид
Хетафе
00
4.06
Мальорка
Райо Вальекано
30
4.06
Осасуна
Жирона
21
4.06
Реал
Атлетик
11
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
11:35 (мск), источник: Sport24

«Аль-Хиляль» готов заплатить €45 млн за лучшего форварда «Севильи» Эн-Несери

«Аль-Хиляль» нацелился на нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несери, сообщает As.

СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2023

Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за 26-летнего футболиста 45 млн евро. В случае перехода форвард сможет заработать 45 миллионов евро за 3 сезона.

«Аль-Хиляль» переключился на Эн-Несери после неудачи с трансфером Александра Митровича из «Фулхэма».

В прошлом сезоне Эн-Несери провел 31 игру в Ла Лиге и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром «Севильи».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Только для взрослых». Откровенное фото российской теннисистки без лифчика привело в экстаз ее подписчиков
Записала вызывающий ролик, подразнив шикарной фигурой. Россиянка предстала в откровенном образе Джилл Валентайн
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь