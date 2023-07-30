«Аль-Хиляль» готов заплатить €45 млн за лучшего форварда «Севильи» Эн-Несери

Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за 26-летнего футболиста 45 млн евро. В случае перехода форвард сможет заработать 45 миллионов евро за 3 сезона.

«Аль-Хиляль» переключился на Эн-Несери после неудачи с трансфером Александра Митровича из «Фулхэма».