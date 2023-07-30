«Аль-Хиляль» готов заплатить €45 млн за лучшего форварда «Севильи» Эн-Несери
«Аль-Хиляль» нацелился на нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несери, сообщает As.
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«Аль-Хиляль» нацелился на нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несери, сообщает As.
Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить за 26-летнего футболиста 45 млн евро. В случае перехода форвард сможет заработать 45 миллионов евро за 3 сезона.
«Аль-Хиляль» переключился на Эн-Несери после неудачи с трансфером Александра Митровича из «Фулхэма».
В прошлом сезоне Эн-Несери провел 31 игру в Ла Лиге и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром «Севильи».