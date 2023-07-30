«Реал» и «Барса» устроили жёсткую бойню в выставочной игре! Три вынужденные замены за тайм

«Барселона» и «Реал» готовятся к новому сезону. Оба клуба, без сомнений, хотят выиграть чемпионат и Кубок Испании, а также пройти как можно дальше в Лиге чемпионов. Предсезонные матчи с топ-командами — отличная проверка состояния. Ранее каталонцы, например, уже встретились с «Арсеналом» (3:5), а «Реал» — с «Миланом» (3:2) и с «МЮ» (2:0). Теперь два испанских гранда сыграли между собой. Получилось огненно!

Впервые в «эль класико» сыграл новичок «Реала» Джуд Беллингем, а также перешедший в «Барсу» Илкай Гюндоган. Воспитанник каталонцев Ориоль Ромеу недавно вернулся в клуб, но всё же у него есть опыт подобных матчей. Новая схема «Реала» интригует: клуб выходит на поле в расстановке 4−4−2 ромб, где Беллингем выступает в качестве «десятки», а двух форвардов исполняют Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. Ждать уверенного взаимодействия от мадридцев сложно, но кое-что уже получается.

На старте матча выделился Ориоль Ромеу. На четвёртой минуте он проверил Тибо Куртуа, в итоге лишь перекладина спасла «Реал» от гола. А через четыре минуты в поле зрения попал коллега бельгийца из «Барсы» — Марк-Андре тер Штеген. Он заигрался с мячом и чуть не «привёз» гол. Сработал прессинг «Реала». «Барса» в целом чаще владела мячом, а вот мадридцы периодически включали давление. Благодаря молодым и физически сильным игрокам атаки «Реалу» это удавалось успешно. Особенно сильно выделялся Беллингем. Он не только прессинговал, но и создавал опасность, сам пробираясь к воротам «Барсы», а также отдавая острые передачи. Но всё затмил шедевр на 15-й минуте. «Барселона» разыграла штрафной: Гюндоган покатил в центр на Педри, испанец остался один, подождал, пока в правую зону штрафной «Реала» ворвётся Усман Дембеле, отдал пас французу, а тот поразил ворота Куртуа. Комбинация в стиле «Барсы» — Хави доволен.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239192&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но уже через четыре минуты счёт мог сравнивать Винисиус. «Реал» получил право на пенальти: в своей штрафной рукой сыграл защитник «Барсы» Рональд Араухо. Но бразильский форвард мадридцев угодил в перекладину, счёт остался прежним. Возможно, на Винисиуса повлиял окружающий антураж? Встреча проходила на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в штате Техас, вместимость которого составляет 111 тыс. А по центру арены расположен гигантский медиакуб. Непривычная атмосфера для европейского футбола.

Клубы провели всю встречу в достаточно высоком для предсезонки темпе. Это отчасти повлияло и на отличительную черту матча — грубость со стороны обеих команд. Кажется, что в товарищеских матчах не стоит «ломать» соперника. Но «эль класико» — не тот случай. Даже выставочная игра в США вышла сверхжёсткой. Только за первый тайм произошло три вынужденных замены: на 28-й минуте у «Барсы» вместо Андреаса Кристенсена вышел Эрик Гарсия, на 42-й Хави заменил Илкая Гюндогана на Серхи Роберто, а в самом конце первого тайма травмированного защитника «Реала» Ферлана Менди заменил Фран Гарсия. Всего за первый тайм футболисты получили четыре жёлтых карточки. А в самом конце Дани Карвахаль показательно «воткнул» Рональда Араухо в рекламный щит. Отличная иллюстрация не только первого тайма, но и всего матча.

Но были в первом тайме и крутые голевые моменты. На 32-й минуте Родриго нанёс классный удар со штрафного, но тер Штеген совершил сейв. Через семь минут мяч непостижимым образом не оказался в воротах «Барсы»: игроки «Реала» несколько раз подряд попали в каркас ворот. Спустя мгновение уже «сливочных» спас Куртуа после выхода Усмана Дембеле один на один.

Вторая половина началась без замен, хотя некоторым футболистам изрядно досталось ранее. Команды поддерживали высокий темп, но всё же он чуть поубавился, если сравнивать с первым таймом. Оно и понятно: команды только готовятся к сезону, никто не сможет все 90 минут работать на максимум. По истечении первых 15 минут тайма самый опасный момент создал «Реал»: Орельен Тчуамени от души приложился по воротам «Барсы». И снова на высоте тер Штеген. Также на поле у мадридцев появились Лука Модрич и Тони Кроос. Интересно, что при этом «Реал» стал реже владеть мячом. В первом тайме «Королевский клуб» в итоге чаще владел мячом (54% — 46%), а во втором показатель снизился (50% — 50%).

Но в чём клубы точно преуспевали — продолжали зарабатывать жёлтые. На 62-й и 66-й минутах у «Барсы» наказали Жюля Кунде и Ориоля Ромеу, а на 81-й наградили предупреждением Давида Алабу. А через пару момент второй топ-момент за тайм упустил Винисиус. Вингер ворвался в штрафную «Барсы», аккуратно пустил мяч в дальний угол, но он прошёл чуть мимо левой штанги. В целом за вторые 45 минут команды имели не так много убойных моментов, но именно «Реал» чаще находился ближе к тому, чтобы отличиться. Но не везло. В итоге мадридцы за весь матч четыре раза пробили в перекладину, а ещё один удар угодил в штангу (всего 28 ударов). Но это был не день Мадрида и не день Винисиуса.

Зато удача улыбнулась 20-летнему воспитаннику «Барсы» Фермину Мартину. Он вышел на поле на 66-й минуте, а на 85-й забил второй гол каталонцев. «Реал» ошибся при выходе из обороны, «Барса» накрыла защиту мадридцев прессингом. Мяч оказался у Мартина, а тот пробил точно в правый угол ворот Куртуа. Нелогичный, но красивый гол. Забавно, что почти сразу же ещё момент создал Винисиус. Он снова накрутил защиту «Барсы», прошёл к центру вратарской, но с острого угла угодил в перекладину. Видимо, бразильцу не суждено было забить в этот вечер. Впрочем, как и всему «Реалу». Хоселу после подачи штрафного расстреливал ворота «Барсы», но пробил чуть мимо.

Зато у каталонцев залетало всё что угодно. На 90+1-й минуте третий гол в ворота «Реала» забил Ферран Торрес. Мартин закинул на форварда «Барсы», а тот перекинул Куртуа, после добив мяч в ворота. Счёт совершенно не вытекает из логики. «Реал» создал намного больше моментов по игре, но «Барселона» выжала всё из тех возможностей, которые ей предоставились. Не так важен результат, как-то, что Анчелотти и Хави почерпнут из прошедшей встречи. Плюс ко всему «Реал» и «Барса» порадовали многочисленных болельщиков в США. Шоу удалось.