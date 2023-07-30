«Так было и с Роналду и Бэйлом». Анчелотти не считает уход Бензема критичной потерей для «Реала»
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об уходе Карима Бензема в «Аль-Иттихад».
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об уходе Карима Бензема в «Аль-Иттихад».
«У нас остались хорошие воспоминания о Кариме. Я всегда буду ему благодарен за его выступления и его голы. Но “Реал” будет существовать вечно.
Так было с Криштиану Роналду, так было с Гаретом Бэйлом, так будет и с Бензема», — приводит слова Анчелотти ESPN.