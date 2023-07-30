«Так было и с Роналду и Бэйлом». Анчелотти не считает уход Бензема критичной потерей для «Реала»

«У нас остались хорошие воспоминания о Кариме. Я всегда буду ему благодарен за его выступления и его голы. Но “Реал” будет существовать вечно.



Так было с Криштиану Роналду, так было с Гаретом Бэйлом, так будет и с Бензема», — приводит слова Анчелотти ESPN.