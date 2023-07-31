Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии «Абху»

В сезоне-2022/2023 Крыховяк выступал за «Аль-Шабаб» на правах аренды. Полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Краснодаром» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.