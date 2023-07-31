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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Крыховяк перешёл в клуб из Саудовской Аравии «Абху»

Экс-полузащитник «Краснодара» и «Локомотива» Гжегож Крыховяк стал футболистом «Абху».

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Источник: соцсети

Об этом сообщает пресс-служба саудовского клуба.

33-летний хавбек заключил с «Абху» соглашение сроком на один сезон. Контракт предусматривает опцию продления.

В сезоне-2022/2023 Крыховяк выступал за «Аль-Шабаб» на правах аренды. Полузащитник провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с «Краснодаром» истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 5 млн.

Крыховяк имеет существенный опыт выступления за сборную Польши: хавбек принял участие в 93 матчах за национальную команду, в которых отметился пятью голами. Ранее сообщалось о переходе вингера «Ньюкасла» Аллана Сент-Максимена в саудовский «Аль-Ахли».

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