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21:04 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Зоркi-БДУ» выиграли у «Сморгони» на финише 20-го тура женского чемпионата Беларуси

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки минской «Зоркi-БДУ» победили на выезде «Сморгонь» в последнем поединке 20-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: ЖФК "Зорка-БДУ"

После первого тайма минчанки уступали 0:1, но во втором тайме переломили ход поединка и добыли волевую викторию с результатом 3:1. Голевой дубль в активе Виктории Герус, еще один мяч забила Яна Артишевская.

В другом сегодняшнем матче девушки из юниорской сборной Беларуси (U-19) одержали крупную гостевую победу над одним из аутсайдеров первенства «Гомелем» — 9:0.

Накануне одни из фавориток турнира спортсменки ФК «Минск» разгромили на выезде «Бобруйчанку» — 4:0. С таким же результатом футболистки «Витебска» обыграли в Бресте местное «Динамо». В Могилеве «Днепр» не оставил шансов на успех гостьям из пинской команды «ДЮСШ-ПолесГУ» — 8:0. Действующие чемпионки страны футболистки минского «Динамо-БГУФК» пропускали этот тур.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Динамо-БГУФК» — 54 очка (18 матчей), «Минск» — 54 (19), «Днепр» — 32 (19), сборная Беларуси (U-19) — 32 (18), «Зорка-БДУ» — 32 (18). Внизу турнирной таблицы находятся «ДЮСШ-ПолесГУ» и «Гомель», у которых всего по одному зачетному баллу.

Список лучших бомбардиров возглавляет Мелана Суровцева («Минск»), забившая 40 мячей.

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