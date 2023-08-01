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00:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Роналду принес «Аль-Насру» победу над «Монастиром». Португалец прервал свою безголевую серию

«Аль-Наср» переиграл «Монастир» в матче 2-го тура клубного кубка арабских чемпионов — 2:1.

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В конце первого тайма полузащитник Андре Талиска открыл счет. После перерыва «Монастиру» удалось отыграться благодаря автоголу. На 74-й минуте форвард Криштиану Роналду вывел «Аль-Наср» вперед. В концовке встречи голами отметились Абдулла Аль-Амри и Абдулазиз Аль-Алива.

38-летний португалец прервал свою безголевую серию, которая длилась пять матчей.

После двух туров «Аль-Наср» идет на первом месте в группе С, набрав 4 очка. «Монастир» располагается на последней строчке — 0 очков.

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