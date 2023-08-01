«ПСЖ» просто унижает «Барселону» трансфером Дембеле

Удивительная ситуация сложилась с вингером «Барселоны» Усманом Дембеле. «ПСЖ» всё-таки выкупает футболиста всего лишь € 50 млн. Такова была сумма отступных, прописанная в контракте футболиста. По информации L"Équipe, каталонцы получат вообще лишь половину от этой суммы — € 25 млн, а остальное заберёт футболист.

Такая опция в контракте существовала лишь до конца июля. И казалось, что «ПСЖ» не успел оформить трансфер, хоть от «Барселоны» уже ничего и не зависело, а игрок дал добро. Сделка не была совершена до дедлайна, но при этом всё равно случится. По информации Фабрицио Романо, «ПСЖ» успел отправить письмо в «Барселону», и этого достаточно, чтобы сохранить выкуп футболиста за € 50 млн. Ожидается, что трансфер будет официально оформлен в ближайшие дни.

Сделка, на первый взгляд, выглядит безумно. Слишком невыгодная конфигурация для «Барселоны». Особенно на фоне того, как в это же трансферное окно на Собослаи, Хаверце, Тонали и других зарабатывали от € 70 млн. Дембеле обладает уникальным набором качеств: скорость, дриблинг и классные передачи при нём. Может самостоятельно решать эпизоды, как, например, в матче с «Атлетико» в прошедшем сезоне.

Так что же произошло? Телеведущая Елена Кондис регулярно посещает матчи «Барселоны» и стала одним из главных инсайдеров по этому клубу. Она давала информацию и о переходе Малкома в «Зенит», и о покупке Кунде, а сейчас сообщила, что Дембеле уже попрощался с партнёрами. По её информации, президент «Барселоны» Жоан Лапорта пробовал переубедить вингера, но не смог и теперь злится на «ПСЖ». Даже хочет объявить «войну» французскому клубу (тоже информация Кондис). Правда, не совсем понятно, что это значит.

Хотя нужно понимать, что настолько невыгодные условия для «Барсы» появились в контракте Дембеле по объективным причинам. Например, у Араухо, Педри, Торреса и Фати отступные — € 1 млрд. А тут всего лишь € 50 млн, из которых клуб получает лишь половину. Дело в том, что год назад Дембеле был свободным агентом. Тогда с ним вели переговоры «Челси», «ПСЖ», «Бавария», «Ливерпуль» и другие клубы. При этом «Барселона» старалась не просто сохранить футболиста, но ещё и договориться с ним о снижении зарплаты на 40%. Отсюда и настолько приятные для футболиста условия по отступным.

Ещё одна важная деталь от L«Équipe. Дембеле остался разочарован тем, как “Барселона” пробовала договориться о трансфере Мбаппе. По информации издания, речь шла о том, что в сделку войдут Гави и Дембеле, которые проследуют в обратном направлении. Похоже, футболист остался обескуражен самим фактом, что в клубе рассматривали такой сценарий. И это в то время, когда главный тренер “Барсы” Хави раз за разом повторял, что ему необходим Дембеле:

«Для меня он обладает потенциалом стать лучшим в мире на своей позиции. Я говорил это на своей презентации и повторю сегодня: он для меня — ценный актив. Я даю ему много уверенности, а он дает её мне. Мы не можем контролировать рынок. Есть отступные, и это решение игрока. Я вижу, что он очень хорошо адаптирован. Он сказал нам, что счастлив в клубе», — сказал Хави.

Видимо, последнее утверждение и было в голове у руководства «Барселоны», которое оставалось слишком спокойным. Кстати, ситуация чем-то похожа на ту, что развивается параллельно у Мбаппе. Руководство «ПСЖ» утверждает, что нападающий обещал не уходить бесплатно. В этом плане кажется немного странным, что боссы топ-клубов ориентируются на слова, а не на документы.

Хотя в этих ситуация есть и значительные различия. У парижского клуба нет сопоставимого по уровню игрока на позицию Мбаппе. А вот у «Барселоны» есть другой правый вингер — Рафинья. Из-за травмы Дембеле он больше играл в прошедшем сезоне и делал это весьма прилично — стал лучшим футболистом сезона по передачам в штрафную площадь. Не так очевидно, кто из пары Рафинья/Дембеле лучше. Возможно, всё-таки последний, но он и более травматичный.

В любом случае иметь сразу двух таких футболистов на одну позицию — роскошь, которая выглядит излишней. Неудивительно, что после ухода Дембеле «Барселона» планирует взять не нового правого вингера, а защитника Жоау Канселу (информация Фабрицио Романо).