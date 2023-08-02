Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
Галатасарай
Жальгирис В
10
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Брейдаблик
63
Футбол. Еврокубки
20:30
Дюделанж
Гзира Юнайтед
21
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Клаксвик
П 3:4
33
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
ХИК
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Шериф
41
Футбол. Еврокубки
20:00
Генк
Серветт Ж
П 1:4
22
Футбол. Еврокубки
20:00
АЕК Л
Торпедо-БелАЗ
11
Футбол. Кубок России
19:30
2DROTS
Сахалин
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Карабах
Ракув
11
Футбол. Кубок России
19:00
Псков-747
Луки-Энергия
23
Футбол. Кубок России
18:30
ФШМ
Пересвет
П 2:3
00
Футбол. Кубок России
18:00
Носта
Уралец-ТС
П 3:2
00
Футбол. Кубок России
18:00
Коломна
Квант
07
Футбол. Кубок России
17:30
Атом
Спартак Тм
П 4:5
11
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана
Динамо З
02
Футбол. Кубок России
17:00
Тверь
Электрон ВН
21
Футбол. Кубок России
17:00
Ильпар
Торпедо Мс
13
Футбол. Кубок России
16:30
Динамо Кир
Композит
20
Футбол. Кубок России
16:30
Родина Медиа
Динамо Вг
03
Футбол. Кубок России
14:30
Темп
Динамо Брл
03
Все события
Фоторепортажи
15Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
22«Краснодар» обыграл «Динамо» в стартовом матче ЧР
2 августа, источник: Sport24

«Монако» с Головиным в составе по пенальти проиграл «Арсеналу» в Emirates Cup

Сегодня, 2 августа, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч между местным «Арсеналом» и «Монако» в рамках Emirates Cup.

Монако
Арсенал
Наверх

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. На 31-й минуте счет открыл полузащитник гостей Юссуф Фофана. «Канониры» сумели отыграться на 43-й минуте благодаря точному удару форварда Эдварда Нкетиа. В серии пенальти точнее оказались игроки английского клуба — 5:4.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 84 минуты и не отличился результативными действиями.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 20-летняя MISS MAXIM выложила интимное видео без лифчика: «У самого заботливого садовника самый прекрасный цветок»
Красавица-россиянка показала сногсшибательную фигуру в купальнике: «Такая сочная. Отпад»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь