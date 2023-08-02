«Монако» с Головиным в составе по пенальти проиграл «Арсеналу» в Emirates Cup
Сегодня, 2 августа, в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч между местным «Арсеналом» и «Монако» в рамках Emirates Cup.
Монако
Арсенал
Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. На 31-й минуте счет открыл полузащитник гостей Юссуф Фофана. «Канониры» сумели отыграться на 43-й минуте благодаря точному удару форварда Эдварда Нкетиа. В серии пенальти точнее оказались игроки английского клуба — 5:4.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 84 минуты и не отличился результативными действиями.