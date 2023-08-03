Аутсайдер КПЛ назначил нового тренера. Он выводил клуб в еврокубки
Актауский «Каспий» объявил о назначении Константина Горовенко на пост главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.
Актауский «Каспий» объявил о назначении Константина Горовенко на пост главного тренера команды, сообщают Vesti.kz.
На этом посту он сменил Игора Ангеловски, который подал в отставку в середине июля. После 17 туров «Каспий», набрав 11 очков, занимает предпоследнее, 13-е место в турнирной таблице КПЛ.
Стало известно о потасовке в клубе КПЛ и отставке главного тренера.
46-летний Горовенко тренерскую карьеру начинал будучи ассистентом главного тренера «Сункара», где проработал три сезона. Также работал в молодежных командах «Кайрата», а под его руководством фарм-клуб алматинцев стал бронзовым призером первой лиги-2017 в своем дебютном сезоне.
После чего Горовенко с 2018 по 2020 годы тренировал «Жетысу Б», с которым в сезоне-2019 занял пятое место в первой лиге.
В июне 2020 года специалист возглавил карагандинский «Шахтер». При нем «горняки» сыграли 18 матчей, одержав восемь побед при пяти ничьих и пяти поражениях. По итогам сезона «Шахтер» занял четвертое место и получил путевку в еврокубки.
Последним местом работы Горовенко был «Мактаарал».