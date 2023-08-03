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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
11:57 (мск), источник: Vesti.kz

«В Казахстан я всегда могу вернуться». Главный талант «Актобе» уедет в РПЛ?

Нападающий «Актобе» Максим Самородов остается едва ли не самым востребованным казахстанским игроком из КПЛ. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, насколько объемный круг претендентов на футболиста и почему он, с высокой вероятностью, покинет западно-казахстанский клуб.

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Источник: соцсети

На днях российское издание «Спорт-Экспресс» сообщило об интересе к Максиму со стороны «Оренбурга» из РПЛ и кипрского «Ариса». Но в действительности за Самородовым смотрят гораздо больше клубов.

Как вы помните, еще в прошлом году по главному таланту «Актобе» приходил оффер от «Ахмата», который был отклонен казахстанским клубом. За год интерес к Самородову не исчез, а, наоборот, возрос.

Максим за это время сверкнул в сборной Казахстана (забил Словении), мощно стартовал в КПЛ-2023, а недавно оформил первый гол в еврокубках (поразил ворота грузинского «Торпедо»).

После матчей за сборную в марте за Магомед Адиев говорил о том, что интерес к казахстанским игрокам в РПЛ существует и это в том числе касалось Самородова:

«Сейчас есть несколько молодых ребят, которые уже дебютировали за сборную. В РПЛ о них уже немного собирают информацию и интересуются. Смогут ли они быть конкурентоспособными в РПЛ, сложно сказать. Считаю, футболиста сперва надо в эту среду окунуть и посмотреть, как он будет там развиваться. Понятно, что им еще надо добавлять, хотя определенными характеристиками и неплохим потенциалом они обладают».

В этом году предметный интерес к Максиму был от «Ростова» и это достаточно привлекательный вариант для игрока. Тут и пример Бахтиера Зайнутдинова (играл за ростовчан до перехода в ЦСКА), плюс клуб доверяющий молодым и нацеленный на дальнейшую перепродажу, а также тренер Валерий Карпин, умеющий развивать игроков.

Источник знакомый с ситуацией сообщал нам, что в РПЛ о Самородове выясняли информацию практически все клубы из верхней восьмерки. Поэтому, тот же «Оренбург» на данный момент нельзя назвать очевидным приоритетом для игрока.

Сам Максим в интервью Vesti.kz в июне говорил нам о своем потенциальном отъезде следующее:

«Был звонок из России, но мне не говорили клуб, просто сказали, что есть вариант. Чемпионат России — это тоже шаг вперед. Я хочу попробовать, потому что в Казахстан я всегда могу вернуться, а шанс зарубежом — не знаю, будет ли их много. Считаю, что нужно пробовать».

Но что с контрактом Самородова? Он действует до конца нынешнего года, а дальше, судя по всему, все в руках игрока. Вероятность трансфера этим летом невысока, поскольку «Актобе» по-прежнему не нацелен продавать Самородова.

При этом сам Максим очень мотивирован попробовать себя зарубежом и продлевать контракт с «Актобе» он не намерен. В целом, есть слухи, что игрок не удовлетворен отношением клуба к собственным воспитанникам, что является еще одной причиной для ухода. В общем, пока все выглядит так, что Самородов доигрывает заключительные полгода в Казахстане, а затем уезжает в РПЛ, либо в один из европейских клубов (менее вероятно).

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