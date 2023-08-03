Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
Ларн
Балкани
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
ЦСКА 1948
Футбол. Еврокубки
21:30
Марибор
Дифферданж
Футбол. Еврокубки
21:30
Борац Б-Л
Аустрия
Футбол. Еврокубки
21:15
Риека
Дукаджини
Футбол. Еврокубки
21:15
Хайберниан
Интер Э
Футбол. Еврокубки
21:15
Арис
Арарат-Армения
Футбол. Еврокубки
21:45
Люцерн
Юргорден
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
КА Акюрейри
Футбол. Еврокубки
21:45
Хаверфордуэст
Б-36
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Адана Демирспор
ЧФР
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Войводина
АПОЭЛ
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Хаммарбю
Твенте
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Орхус
Брюгге
10
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дрита
Виктория Пл
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Бейтар И
ПАОК
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Богемианс 1905
Буде-Глимт
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сепси
ЦСКА Сф
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Петрокуб
Маккаби Тель-Авив
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Омония
Габала
41
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Залаэгерсег
Осиек
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
22:00
Дебрецен
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
22:15
Витория Гимарайнш
Целе
Футбол. Еврокубки
19:00
Динамо Тб
Хамрун Спартанс
01
Футбол. Еврокубки
19:00
Урарту
Фарул
23
Футбол. Еврокубки
19:00
Паневежис
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабах
РФШ
21
Футбол. Еврокубки
19:00
Жальгирис К
Лех
12
Футбол. Еврокубки
19:00
Актобе
Торпедо Кт
12
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Дерри Сити
33
Футбол. Еврокубки
19:00
Погонь
Линфилд
32
Футбол. Еврокубки
18:30
Спартак Тр
Ауда
41
Футбол. Еврокубки
18:00
Санта-Колома
Сутьеска
30
Футбол. Еврокубки
18:00
Пюник
Кальмар
21
Футбол. Еврокубки
17:00
Тобол Кс
Базель
12
Все события
Фоторепортажи
28Баста и Шнур, герой Кержаков и победное селфи: «Зенит» победил ЦСКА в Суперкубке России
24Сборная Испании стала победителем футбольной Лиги наций
20:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Роналду спас «Аль-Наср» от вылета из Кубка арабских чемпионов

«Аль-Наср» в матче третьего тура Кубка арабских чемпионов сыграл вничью с египетским клубом «Замалек» — 1:1.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Счет в игре открыл полузащитник «Замалека» Зизо на 53-й минуте с пенальти. За саудовский клуб забил Криштиану Роналду на 87-й минуте.

«Аль-Наср» благодаря результату этого матча занял второе место в группе С, набрав 5 очков в трех играх. Команда сыграет в плей-офф Кубка арабских чемпионов. С первого места из группы С в следующую стадию турнира прошел «Аль-Шабаб» (7 очков).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Спартак» в огне, ЦСКА посыпался, «Локо» чудом избежал провала. Кто остановит «Зенит» без Малкома?
Идеальный трансфер. Но «Зениту» будет сложно найти замену Малкому
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь