Гол Роналду спас «Аль-Наср» от вылета из Кубка арабских чемпионов

Счет в игре открыл полузащитник «Замалека» Зизо на 53-й минуте с пенальти. За саудовский клуб забил Криштиану Роналду на 87-й минуте.

«Аль-Наср» благодаря результату этого матча занял второе место в группе С, набрав 5 очков в трех играх. Команда сыграет в плей-офф Кубка арабских чемпионов. С первого места из группы С в следующую стадию турнира прошел «Аль-Шабаб» (7 очков).