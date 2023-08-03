Выступающий в Турции россиянин перейдет в греческий клуб
Российский футболист Магомед Оздоев, выступающий за турецкий «Фатих Карагюмрюк», может сменить клуб. Об этом стало известно To10.
ПАОК
Российский футболист Магомед Оздоев, выступающий за турецкий «Фатих Карагюмрюк», может сменить клуб. Об этом стало известно To10.
По информации портала, Оздоев перейдет в греческий ПАОК. Отмечается, игрок согласовал контракт с клубом по схеме «2 плюс 1».
30-летний Оздоев выступает в Турции с лета 2022 года. Его контракт с «Фатих Карагюмрюк» рассчитан до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.
Ранее Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Турции. Он заявил, что уровень турецкой Суперлиги выше, чем Российской премьер-лиги.