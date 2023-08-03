Выступающий в Турции россиянин перейдет в греческий клуб

30-летний Оздоев выступает в Турции с лета 2022 года. Его контракт с «Фатих Карагюмрюк» рассчитан до конца сезона-2023/2024. В минувшем сезоне он провел за клуб 34 матча во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.