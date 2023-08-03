Чемпион Испании в составе «Реала» Сольдадо завершил карьеру футболиста

Сольдадо 38 лет, его последним клубом был «Леванте», за который он выступал с 2021 года. Ранее он играл за «Гранаду», «Фенербахче», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Валенсию», «Хетафе», «Осасуну» и «Реал», воспитанником которого является. Вместе с мадридской командой форвард выигрывал чемпионат Испании. Также на счету игрока 12 матчей за сборную Испании, в которых он забил семь мячей.