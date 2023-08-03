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3 августа, источник: Спорт РИА Новости

Чемпион Испании в составе «Реала» Сольдадо завершил карьеру футболиста

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Испании Роберто Сольдадо объявил о завершении карьеры.

Леванте
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Источник: AFP 2023

«До свидания», — написал Сольдадо в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

Сольдадо 38 лет, его последним клубом был «Леванте», за который он выступал с 2021 года. Ранее он играл за «Гранаду», «Фенербахче», «Вильярреал», «Тоттенхэм», «Валенсию», «Хетафе», «Осасуну» и «Реал», воспитанником которого является. Вместе с мадридской командой форвард выигрывал чемпионат Испании. Также на счету игрока 12 матчей за сборную Испании, в которых он забил семь мячей.

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