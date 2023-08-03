Луис Энрике может покинуть «ПСЖ» из-за ситуации с Мбаппе

По сообщениям источника, испанскому специалисту намекают на то, что если Мбаппе не согласится на продажу этим летом, то тренер может не рассчитывать на футболиста в сезоне-2023/2024 по решению клуба. После отчисления Мбаппе с предсезонного тура по Японии кажется, что это вполне возможно.