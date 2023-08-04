Витебск и Мозырь примут стартовые встречи 2-го круга футбольного чемпионата Беларуси

В стартовом поединке 16-го тура футболисты «Нафтана» примут в Витебске солигорский «Шахтер» (начало игры в 16.00). Их встреча первого круга в Солигорске завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1. Сегодня в Мозыре местная «Славия» встретится с футболистами «Минска» (начло игры в 20.00). В первом круге минчане победили мозырян на своей арене с результатом 2:0.

Еще две встречи состоятся завтра: «Белшина» (Бобруйск) — «Сморгонь», «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск). Программа этого тура завершится в воскресенье, 6 августа: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест). Матч БАТЭ (Борисов) — «Гомель» перенесен на более поздний срок. Гродненский «Неман» пропускает этот тур.