Витебск и Мозырь примут стартовые встречи 2-го круга футбольного чемпионата Беларуси

В стартовом поединке 16-го тура футболисты «Нафтана» примут в Витебске солигорский «Шахтер» (начало игры в 16.00). Их встреча первого круга в Солигорске завершилась победой «Шахтера» со счетом 2:1. Сегодня в Мозыре местная «Славия» встретится с футболистами «Минска» (начло игры в 20.00). В первом круге минчане победили мозырян на своей арене с результатом 2:0.
Еще две встречи состоятся завтра: «Белшина» (Бобруйск) — «Сморгонь», «Слуцк» — «Энергетик-БГУ» (Минск). Программа этого тура завершится в воскресенье, 6 августа: «Ислочь» (Минский район) — «Динамо» (Минск), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — «Динамо» (Брест). Матч БАТЭ (Борисов) — «Гомель» перенесен на более поздний срок. Гродненский «Неман» пропускает этот тур.
Положение в группе лидеров после первой половины турнирной дистанции: «Динамо» (Минск) — 32 очка, «Неман» — 32, «Торпедо-БелАЗ» — 27, БАТЭ — 22, «Славия», «Ислочь» — по 21. Внизу турнирной таблицы находятся «Шахтер», «Энергетик-БГУ» и «Белшина». Список лучших бомбардиров возглавляет Егор Карпицкий («Шахтер»), забивший 12 мячей. Недавно Карпицкий перешел в самарские «Крылья Советов», и его показатель не увеличится. Всего на один гол меньше у минского динамовца Владислава Морозова.