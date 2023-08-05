«Севилья» подписала Джибриля Соу из «Айнтрахта»
Полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу перешел в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Севилья
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Полузащитник «Айнтрахта» Джибриль Соу перешел в «Севилью», сообщается на официальном сайте испанского клуба.
26-летний швейцарец в ближайшее время пройдет медобследование и подпишет 5-летний контракт с клубом. По данным портала Transfermarkt, трансфер обошелся «Севилье» в 10 миллионов евро.
Соу выступал за «Айнтрахт» с 2019 года. Он провел за немецкий клуб 160 матчей, забил 8 мячей и сделал 13 результативных передач.