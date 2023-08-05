«Лацио» подписал японского футболиста

Срок соглашения с 26-летним футболистом не уточняется. Отмечается, что Камада присоединится к команде, когда получит итальянскую визу. В «Лацио» японец будет выступать под шестым номером.

С 2019 года Камада выступал за немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. В составе команды провел 179 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 33 результативные передачи, а также стал победителем Лиги Европы и Кубка Германии. В сезоне-2018/19 он на правах аренды выступал за бельгийский «Сент-Трюйден», а также ранее играл за японские «Саган Тосу» и «Хигасияму».