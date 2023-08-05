Алексей Миранчук может перейти в «Салернитану», пишут СМИ

Ранее стало известно, что Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на выездной товарищеский матч с берлинским «Унионом», который пройдет в субботу в Берлине. Не сыграл россиянин и против английского «Борнмута» 29 июля.

По информации портала, «Аталанта» предложила обменять 27-летнего Миранчука с денежной компенсацией на форварда «Салернитаны» Булайе Диа.

В минувшем сезоне россиянин выступал на правах аренды за «Торино». В составе туринской команды хавбек провел 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.