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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
10:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Миранчук может перейти в «Салернитану», пишут СМИ

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Футболист сборной России Алексей Миранчук может перейти из итальянской «Аталанты» в «Салернитану», сообщает портал solosalerno.it.

Аталанта
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Источник: Reuters

Ранее стало известно, что Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на выездной товарищеский матч с берлинским «Унионом», который пройдет в субботу в Берлине. Не сыграл россиянин и против английского «Борнмута» 29 июля.

По информации портала, «Аталанта» предложила обменять 27-летнего Миранчука с денежной компенсацией на форварда «Салернитаны» Булайе Диа.

В минувшем сезоне россиянин выступал на правах аренды за «Торино». В составе туринской команды хавбек провел 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года и с тех пор провел за команду из Бергамо 56 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач.

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