Алексей Миранчук может перейти в «Салернитану», пишут СМИ
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Футболист сборной России Алексей Миранчук может перейти из итальянской «Аталанты» в «Салернитану», сообщает портал solosalerno.it.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Футболист сборной России Алексей Миранчук может перейти из итальянской «Аталанты» в «Салернитану», сообщает портал solosalerno.it.
Ранее стало известно, что Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на выездной товарищеский матч с берлинским «Унионом», который пройдет в субботу в Берлине. Не сыграл россиянин и против английского «Борнмута» 29 июля.
По информации портала, «Аталанта» предложила обменять 27-летнего Миранчука с денежной компенсацией на форварда «Салернитаны» Булайе Диа.
В минувшем сезоне россиянин выступал на правах аренды за «Торино». В составе туринской команды хавбек провел 31 матч, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач.
Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года и с тех пор провел за команду из Бергамо 56 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь голевых передач.