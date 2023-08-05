Источник: Килиан Мбаппе в ближайшие часы станет игроком «Реала»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» в ближайшие часы, сообщает Goal.
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет игроком «Реала» в ближайшие часы, сообщает Goal.
Отмечается, что мадридский клуб достиг договоренности с парижанами о трансфере.
В «ПСЖ» приняли решение согласиться на уступки, чтобы заработать на футболисте, а не отпустить бесплатно в следующем году по истечению контракта.