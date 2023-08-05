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14:25 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» объявил о переходе футболиста сборной Хорватии Гвардиола

По данным портала The Athletic, сумма трансфера составила €90 млн.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

ТАСС, 5 августа. Защитник сборной Хорватии по футболу Йошко Гвардиол перешел из германского «Лейпцига» в «Манчестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации портала The Athletic, сумма трансфера составила €90 млн, контракт рассчитан на пять лет. Гвардиол стал вторым в списке самых дорогих покупок «Манчестер Сити». Первое место занимает английский полузащитник Джек Грилиш, который в 2021 году перешел из «Астон Виллы» за €117,5 млн.

Гвардиол провел 87 матчей за «Лейпциг» в разных турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи. В составе клуба он дважды стал обладателем Кубка Германии. Ранее защитник представлял загребское «Динамо», с которым два раза выигрывал чемпионат Хорватии и один раз — кубок и суперкубок страны. За сборную Хорватии Гвардиол провел 21 матч и отметился двумя забитыми мячами.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, а также стал восьмой командой, которая оформила требл (выиграла чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов).

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