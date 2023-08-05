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21:58 (мск), источник: Sport24

«Гавр» с Кузяевым проиграл «Клермону»

«Гавр» потерпел поражение от «Клермона» в предсезонном матче. Встреча, состоявшаяся 5 августа, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Клермона».

Гавр
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Источник: Без источника

Единственный гол в матче был забит на 22-й минуте — отличился полузащитник Максим Гоналон. «Гавр» имел прекрасную возможность сравнять счет на 54-й минуте, но Набиль Алиуи не реализовал пенальти.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч.

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