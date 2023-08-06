Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в полуфинал Кубка арабских чемпионов

По голу в составе «Аль-Хиляля» забили звездные новички клуба — Сергей Милинкович-Савич и Малком, еще один мяч на счету Салема аль-Давсари. У проигравших отличился Ромариньо, а Карим Бензема не реализовал пенальти при счете 1:3.