Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в полуфинал Кубка арабских чемпионов
«Аль-Хиляль» вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов. На стадии ¼ финала саудовский клуб встречался с «Аль-Иттихадом» и добился победы со счетом 3:1.
Зенит
«Аль-Хиляль» вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов. На стадии ¼ финала саудовский клуб встречался с «Аль-Иттихадом» и добился победы со счетом 3:1.
По голу в составе «Аль-Хиляля» забили звездные новички клуба — Сергей Милинкович-Савич и Малком, еще один мяч на счету Салема аль-Давсари. У проигравших отличился Ромариньо, а Карим Бензема не реализовал пенальти при счете 1:3.
Для Малкома, экс-игрока «Зенита», матч был дебютным за «Аль-Хиляль» после перехода из петербургского клуба за 60 млн евро.
В полуфинале «Аль-Хиляль» сыграет против победителя матча «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».