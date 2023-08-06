Текущие события
Футбол. Премьер-лига
5.08
ЦСКА
Локомотив
41
Футбол. Первая лига
5.08
Торпедо
Сокол
01
Футбол. Премьер-лига
5.08
Рубин
Спартак
14
Футбол. Премьер-лига
5.08
Оренбург
Урал
02
Футбол. Первая лига
5.08
Тюмень
Ленинградец
40
Футбол. Первая лига
5.08
Шинник
Химки
12
Футбол. Премьер-лига
5.08
Крылья Советов
Ростов
51
Все события
Фоторепортажи
16Ферстаппен обошел Сенну благодаря победе в Австрии
20Великий Буффон: в Москве, с Папой Римским и Кубком мира
00:14 (мск), источник: Sport24

Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в полуфинал Кубка арабских чемпионов

«Аль-Хиляль» вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов. На стадии ¼ финала саудовский клуб встречался с «Аль-Иттихадом» и добился победы со счетом 3:1.

Зенит
Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

По голу в составе «Аль-Хиляля» забили звездные новички клуба — Сергей Милинкович-Савич и Малком, еще один мяч на счету Салема аль-Давсари. У проигравших отличился Ромариньо, а Карим Бензема не реализовал пенальти при счете 1:3.

Для Малкома, экс-игрока «Зенита», матч был дебютным за «Аль-Хиляль» после перехода из петербургского клуба за 60 млн евро.

В полуфинале «Аль-Хиляль» сыграет против победителя матча «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

Самые дорогие футбольные трансферы этого лета
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Кристина Асмус похвасталась красивой фигурой, высунув язык: «Самооценка настояла на том, чтобы поделиться»
«Знаю жен, которые спят с ребятами по команде своего мужа». Русская гимнастка, которая была замужем за Радуловым
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь