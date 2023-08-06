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Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
18:24 (мск), источник: Sport24

«Фиорентина» при участии Кокорина обыграла «Ниццу» в товарищеском матче

«Фиорентина» одержала победу над «Ниццей» в товарищеском матче.

Фиорентина
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Встреча, проходившая в Англии, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды. Голами в составе победителей отметились Лука Йович и Кристиан Куаме. У французского клуба единственный мяч забил Бадредин Буанани.

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 66-й минуте при счете 2:0, заменив Нанитамо Иконе, но не отметился результативными действиями.

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