«Фиорентина» при участии Кокорина обыграла «Ниццу» в товарищеском матче
«Фиорентина» одержала победу над «Ниццей» в товарищеском матче.
Фиорентина
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«Фиорентина» одержала победу над «Ниццей» в товарищеском матче.
Встреча, проходившая в Англии, завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянской команды. Голами в составе победителей отметились Лука Йович и Кристиан Куаме. У французского клуба единственный мяч забил Бадредин Буанани.
Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин вышел на поле на 66-й минуте при счете 2:0, заменив Нанитамо Иконе, но не отметился результативными действиями.