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Футбол. Казахстан. Премьер-лига. Все результаты
19:04 (мск), источник: Vesti.kz

Сенсацией завершился матч «Тобола» в чемпионате Казахстана

Костанайский «Тобол» в матче 18-го тура КПЛ-2023 принимал на своем поле «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: ФК "Тобол"

Встреча в Костанае завершилась достаточно неожиданной победой гостей со счетом 2:0. На 12-й минуте Оркен Махан забил первый гол. А итоговый счет на 71-й минуте установил Василий Совпель.

Отметим, что матч начался с 45-минутным опозданием из-за ливня.

Добавим, что «Тобол» набрал 26 очков и занимает шестое место. У «Кайсара» 24 балла и седьмая строчка.

Тобол Кс
0:2
Первый тайм: 0:0
Кайсар
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