Сенсацией завершился матч «Тобола» в чемпионате Казахстана
Костанайский «Тобол» в матче 18-го тура КПЛ-2023 принимал на своем поле «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тобол Кс
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Костанайский «Тобол» в матче 18-го тура КПЛ-2023 принимал на своем поле «Кайсар», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Костанае завершилась достаточно неожиданной победой гостей со счетом 2:0. На 12-й минуте Оркен Махан забил первый гол. А итоговый счет на 71-й минуте установил Василий Совпель.
Отметим, что матч начался с 45-минутным опозданием из-за ливня.
Добавим, что «Тобол» набрал 26 очков и занимает шестое место. У «Кайсара» 24 балла и седьмая строчка.