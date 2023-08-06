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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в ½ финала Кубка арабских чемпионов

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Саудовский «Аль-Наср» одержал победу над марокканским клубом «Раджа» в матче ¼ финала Кубка арабских чемпионов по футболу.

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Встреча, прошедшая в саудовском городе Абха, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей отличились Криштиану Роналду (19-я минута), Султан аль-Ганам (29) и Секо Фофана (38). Автоголом отметился защитник саудовского клуба Абдулла Маду (41).

В полуфинале Кубка арабских чемпионов «Аль-Наср» сыграет с иракским футбольным клубом «Аль-Шорта».

Криштиану Роналду в новом клубе
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