«Актобе» приблизился к «Астане» после победы над «Кайратом»

Встреча в «Актобе» оказалась богатой на голы и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. На 20-й минуте Шина вывел «Актобе» вперед. Впрочем, на 29-й минуте Дмитрий Сергеев восстановил равновесие. На 34-й минуте Элдер Сантана забил второй гол «Актобе». Артур Шушеначев уже в добавленное время вернул интригу в сюжет матча — 2:2.