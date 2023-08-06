«Актобе» приблизился к «Астане» после победы над «Кайратом»
«Актобе» в матче 18-го тура КПЛ-2023 обыграл на своем поле алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Актобе
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«Актобе» в матче 18-го тура КПЛ-2023 обыграл на своем поле алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в «Актобе» оказалась богатой на голы и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев. На 20-й минуте Шина вывел «Актобе» вперед. Впрочем, на 29-й минуте Дмитрий Сергеев восстановил равновесие. На 34-й минуте Элдер Сантана забил второй гол «Актобе». Артур Шушеначев уже в добавленное время вернул интригу в сюжет матча — 2:2.
На 52-й минуте Алибек Касым образцово исполнил штрафной удар — 3:2. А окончательный счет на 57-й минуте установил капитан «Актобе» Дмитрий Шомко.
«Красно-белые» набрали 38 очков, и располагаясь на третьем месте, сократила отставание от «Астаны». У «Кайрата» 29 очков и четвертая строчка.