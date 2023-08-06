Дортмундская «Боруссия» благодарю дублю новичка Нмечи победила «Аякс» в товарищеском матче
Дортмундская «Боруссия» победила «Аякс» в товарищеском матче.
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Дортмундская «Боруссия» победила «Аякс» в товарищеском матче.
Игра завершилась со счетом 3:1. Сначала за черно-желтых отличился Юлиан Брандт, а затем два гола забил новичок команды Феликс Нмеча. В составе «Аякса» забитый мяч на счету нападающего Брайана Бробби.
Полузащитник Нмеча перешел в «Боруссию» из «Вольфсбурга» в начале июля за 30 миллионов евро.