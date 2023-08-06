«Манчестер Юнайтед» в концовке вырвал ничью у «Атлетика» в контрольном матче
«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Атлетика» в товарищеской встрече.
Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Атлетика» в товарищеской встрече.
Матч, который проходил в Дублине, завершился со счетом 1:1.
Автором первого гола на 29-й минуте стал Нико Уильямс. На 66-й минуте «Атлетик» остался в меньшинстве, с поля был удален Айтор Паредес. Решающий гол на 93-й минуте забил хавбек «МЮ» Факундо Пеллистри.